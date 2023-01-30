Скільки заробляють українські переселенці у Польщі та яку роботу їм пропонують

Понад 80% українців, що становить більше 780 тисяч, у Польщі знайшли роботу. У яких галузях та які нові професії освоїли українці – читайте далі у матеріалі.

За даними польських статистичних служб, понад 1,5 млн українців від початку повномасштабної війни в Україні отримали в Польщі офіційний статус військових переселенців. Найбільше наших людей осіло на околицях Варшави і у самій польській столиці. Далі йдуть Лодзь, Вроцлав, Познань і Гданськ.

– Перші кроки українських біженців у Польщі були дуже важкі. Але українці — амбітні. Дуже хочуть працювати і таким особам ми допомагаємо з пошуком праці і вони її успішно знаходять, – каже професор, власник вищої школи туризму і готельного бізнесу в Гданську Ян Захаревич.

Маючи маленьких дітей, а часто ще й літніх батьків українські жінки все ж знайшли вихід — як не просто виживати, а й покращити своє матеріальне становище.

Зараз дивляться

– Я приїхала сюди з рідною сестрою, в неї також 2 дітей. В нас була така умова, що хтось іде працювати, а хтось залишається з дітьми, – розповідає переселенка з Бучі Ганна.

Ганні у підсумку довелося змінити багато робіт, доки не знайшла ту, яка насправді подобається.

– Я ходила шукала багато де. Можливості є. Спочатку було їх менше – тому що було багато людей. Зараз люди – хто повертається, хто їде в іншу країну і цих вакансій стає більше, – каже жінка.

Аби працевлаштувати таку величезну кількість людей, польська влада в найкоротші терміни пішла на безпрецедентні кроки і максимально спростила процедуру прийому на роботу.

– Раніше, наприклад, щоб українцю працевлаштуватися в Польщі, треба було підготувати пакет документів. Починаючи від згоди місцевої влади на те, що на цю посаду не претендують поляки! Зараз треба два документи – паспорт і песель зі статусом укр. Песель – це аналог нашого ідентифікаційного номера, – говорить генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий.

Але навіть маючи на руках ці два документи, влаштуватися за своїм фахом українці все одно не могли. На заваді ставав мовний бар’єр.

Переселенка з Києва Наталка одна з тих, кому довелось змінювати свою професію. Причому кардинально. У польському Гданську жінка пішла працювати прибиральницею до Академії фізичного виховання.

– Я приїхала і до війни я польською ніколи не спілкувалась і навіть у близькому оточенні не було поляків. У мене цивільно-правова спеціальність. Я працювала в юстиції, я закінчила Харківську юридичну академію. Із цього моменту працювала за професією. Тут почала працювати фізично, ніколи до цього не працювала фізично, але розуміла, що потрібно з чогось починати і при першій можливості я одразу відгукнулася на пропозицію, – каже переселенка.

Однак у вільний від роботи час — вчить мову. І вже влітку планує йти отримувати в Польщі вищу освіту, аби з часом таки працювати за фахом.

– Дуже багато біженців приїхало, молоді приїхало і вони питали нас: “Чи є можливість навчання українською мовою?” І то є наша відповідь на потреби української сторони. Я зустрівся з нашим педколективом, ми обговорили чи це є можливим і вирішили, що добре, робимо! – каже Захаревич.

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Науковець вважає, що отримані в Польщі знання, допоможуть українцям не лише знайти тут кращу роботу, а й стануть у нагоді в майбутньому України.

– З одного боку в Україні йде війна. А з іншого – люди, які зараз в Польщі, можуть готуватися до відбудови України. Бо ці знання вже з досвідом Євросоюзу, ніж ті, з якими вони зіштовхувалися раніше. Вони потрібні Україні для вступу в Євросоюз, для співіснування з іншими країнами ЄС, – говорить професор.

Студент другого курсу, 18-річний Микита, який приїхав до Гданська із Маріуполя, ще два роки тому, навіть припустити не міг, що його дорослі батьки теж сядуть за парту в Польщі.

– У мене у батьків нічого не залишилось і я мушу їм допомагати. Житла нема. Через російську ракету все було знищено в Маріуполі. Моя мама і тато навчаються. Вони ходять на курси після роботи. Батьки в 50 років навчаються, як студенти – каже Микита.

У Польщі нині найнижче безробіття в ЄС

І так, саме завдяки українцям – у Польщі нині найнижче безробіття в ЄС. Наші жінки подекуди навіть зайняли сфери, які вважалися тут суто чоловічими.

– Наприклад, ті ж інфраструктурні проекти, IT- технології. Якась обслуговуюча галузь, де просто по замовченню працювали чоловіки, вона спокійно опановується жінками, – каже генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий.

Тож українські жінки працюють тепер майже в усіх польських галузях. Хіба що не на будівництві.

Де знайшли роботу у Польщі

Найбільше українських переселенців знайшло собі роботу в торгівлі, як продавці, консультанти. Далі – в промисловості, оператори різних видів машин, механізатори, складальники машин. А також багато українок працевлаштувалося у сфері послуг – кухарі, косметологи, перукарі.

Польські роботодавці задоволені працелюбністю українців, але з сумом відмічають, що більшість все-таки не збираються залишатись у їх країні надовго.

– Ми помічаємо, що українці, умовно кажучи — “сидять на валізках”. Живуть в реаліях того, що війна зараз закінчиться і вони повернуться в Україну, до свого дому. Так що не прив’язуються до одного конкретного міста, а шукають різні рішення, щоби вижити, прожити, але не вкорінюватися, – каже голова спілки підприємців Гданську Томаш Лімон.

Заробітна плата у Польщі

Польські працедавці виплачують українцям такі самі гроші, що й полякам.

Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня зросла до 3490 злотих, тобто майже 30-ти тисяч гривень. Але реально навіть без знання мови тут можна заробляти значно більше. До того ж, деякі роботодавці пропонують українцям ще й безкоштовне житло.

Українці не лише шукають роботу, а й створюють власні робочі місця. Статистика показує — від початку війни кількість фірм, які відкрили українці, збільшилася в рази.