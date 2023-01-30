Снег местами с дождем и гололедица: какой будет погода в первую неделю февраля

Январь, 30 в 16:06

На этой неделе на территории Украины будет преобладать облачная погода, местами будет снежить. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Температура в период с 31 января по 3 февраля существенно меняться не будет.

Севернее Украины стоит циклон, который посылает на нашу территорию атмосферные фронты. Во вторник, 31 января, на всей территории страны ожидается небольшой снег, днем — местами с дождем.

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Мокрый снег ожидают 1 февраля в большинстве областей, за исключением южных, а 2 февраля – в западных и северных. В Карпатах может быть даже небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

В Укргидрометцентре призвали в ближайшие дни быть осторожными водителей из-за возможной гололедицы на дорогах.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с – преимущественно умеренные скорости. Однако в западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температурные показатели в ночное время суток существенно не изменятся и составят 0-6 градусов мороза практически по всей территории Украины. Днем от -2 до +4. А вот 1 февраля в южных областях местами +5 и +8 градусов. Только в высокогорье Карпат будет оставаться в эти дни очаг холода, где днем и ночью ожидается от -4 до -9 градусов мороза.