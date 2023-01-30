Сніг подекуди з дощем та ожеледиця: якою буде погода у перший тиждень лютого

Січень, 30 в 16:06

На цьому тижні на території України переважатиме хмарна погода, подекуди сніжитиме. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура у період з 31 січня до 3 лютого істотно змінюватися не буде.

На північ від України стоїть циклон, який надсилає на нашу територію атмосферні фронти. Відтак, у вівторок, 31 січня, на всій території країни очікується невеликий сніг, вдень – подекуди з дощем.

Зараз дивляться

Мокрий сніг очікують 1 лютого у більшості областей, за винятком південних, а 2 лютого – у західних та північних. У Карпатах може бути навіть помірний сніг. На решті території без істотних опадів.

В Укргідрометцентрі закликали найближчими днями бути обережними водіїв через можливу ожеледицю на дорогах.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с – переважно помірні швидкості. Однак у західних областях пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

Температурні показники в нічну пору доби істотно не зміняться і становитимуть 0-6 градусів морозу практично по всій території України. Вдень від -2 до +4. А ось 1 лютого у південних областях подекуди +5 та +8 градусів. Лише у високогір’ї Карпат залишатиметься у ці дні осередок холоду, де вдень та вночі до очікується від -4 до -9 градусів морозу.