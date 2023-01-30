Січень, 30 в 12:26

Завдання України на майбутнє полягає в системному ослабленні Росії. Цьому допоможе активна інтеграція нашої держави до євроатлантичних та європейських структур, тобто до НАТО та Євросоюзу.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Wirtualna Polska.

Таким чином він прокоментував, якими бачить майбутні відносини України та РФ після війни. За словами Буданова, це буде “дуже складний процес”.

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– Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні, – наголосив він.

Керівник ГУР додав, що Україна має забути про свій пострадянський період, “як про страшний сон”.

Буданов також заявив про необхідність контролю над післявоєнною Росією.

– Зрештою, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною, – зазначив він.

За словами керівника ГУР, післявоєнне майбутнє РФ наразі невідоме. Не виключено, що країна-агресор розпадеться на декілька суб’єктів.

– Ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії. На скільки елементів вона розпадеться і з ким нам доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах, – поінформував Буданов.

Він також нагадав, що більш ніж дві третини населення РФ підтримали війну, розв’язану російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас зараз у російському інформаційному просторі (в інтернеті та серед частини опозиції) починають пропагувати твердження, що у повномасштабному вторгненні слід звинувачувати лише Кремль та його оточення, а російське суспільство начебто “тут ні до чого”.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов прогнозував, що 2023 рік принесе Україні перемогу, а Росії – трансфер влади.

Джерело: Wirtualna Polska