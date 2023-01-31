Для освобождения Крыма Украине нужно сделать РФ зависимой от Керченского моста – экс-глава ЦРУ

Январь, 31 в 12:08

После жертв, на которые пошла Украина, территориальных уступок РФ не будет. Это касается и Крыма.

Об этом сообщил экс-глава ЦРУ, командующий американской группировкой в Иране генерал Дэвид Петреус, пишет The Washington Post.

По его словам, в первую очередь Украине следует разорвать сухопутный коридор РФ.

Сейчас смотрят — Вот сценарий: если ВСУ смогут, то в весенне-летнем наступлении этого года разорвут наземную связь, которая есть у России, так называемый наземный коридор, который Россия установила и ведет в Украину. Если украинцы заблокируют его, Россия будет зависеть от моста через Керченский пролив для снабжения Крыма. Если снова его снести, а потом заставить РФ полагаться на паромы, потом можно начать оккупантов выбивать – вот это очень, очень сложные действия и операции, – сказал он. По словам экс-главы ЦРУ, украинцы проявили невероятную изобретательность, инициативу и мастерство, заставляя работать что угодно. — Если ВСУ смогут полностью изолировать Крым, найти высокоточные боеприпасы с большей дальностью – они смогут начать обстреливать штабы Черноморского флота, разные авиабазы, разные морские порты и все остальное. Это, опять же, не невероятно, чтобы достаточно изолировать Крым, а затем в какой-то момент либо пойти на землю, либо сделать какое-то наступление в другом направлении, — добавил он. Ранее оккупанты в Крыму приказали прекратить все ремонты и стройки, чтобы направить деньги на фронт.

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