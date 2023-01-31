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Факты / Україна

Путин смертельно болен раком и имеет нескольких двойников – Буданов

Анастасия Гевко, редактор ленты
Путин смертельно болен раком и имеет нескольких двойников – Буданов
Фото: Depositphotos

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что считает правдивой информацию о смертельно больном раком российском президенте Владимире Путине.

Об этом Буданов сказал в интервью WP.

Кроме того, по его мнению, глава Кремля имеет несколько двойников.

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– Вопрос, настоящий ли это Путин, остается открытым, – сказал Буданов.

Также он сообщил данные от разведки о том, что в Украине находится около 326 тыс. российских военных, а также заявил, что у РФ осталось “всего 9% от ее запасов ракет большой дальности Калибр”.

WP отмечает, что похоже, что президент Владимир Зеленский полагался на эту информацию во время недавнего выступления на экономическом форуме в Давосе, когда говорил, что не уверен, что Путин до сих пор жив.

В то же время издание добавляет, что директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс сообщил ранее, что у него нет разведывательных данных о том, что Путин может быть болен.

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Источник: The Washington Post
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