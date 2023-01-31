Путін смертельно хворий на рак і має кількох двійників – Буданов

Очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що вважає правдивою інформацію про смертельно хворого на рак російського президента Володимира Путіна.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю WP.

Крім того, на його думку, очільник Кремля має кількох двійників.

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– Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим, – сказав Буданов.

Також він повідомив дані від розвідки про те, що в Україні знаходиться приблизно 326 тис. російських військових, а також заявив, що у РФ залишилось “лише 9% від її запасів ракет великої дальності Калібр”.

WP зазначає, що схоже на те, що президент Володимир Зеленський покладався на цю інформацію під час нещодавнього виступу на економічному форумі в Давосі, коли казав, що не впевнений, що Путін досі живий.

У той же час видання додає, що директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс повідомив раніше, що у нього немає розвідувальних даних про те, що Путін може бути хворий.