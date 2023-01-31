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Факты / Світ

Это разрушило иллюзию безопасности в Кремле: Буданов об агентах Украины внутри РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью WP сообщил, что у Украины есть агенты, работающие внутри России, и это разрушило иллюзию безопасности, испытываемую ранее в Кремле.

Он не подтвердил, что его спецназовцы стоят за ударами по местам дислокации стратегических бомбардировщиков, которые Россия использовала для атак по украинским городам, но сказал, что ожидает большего и что у Украины есть агенты, работающие внутри России.

– Это разрушило их иллюзию безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри России будут, – предупредил Буданов.

Он также предположил, что Кремль должен опасаться коллаборантов в своей среде.

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– Действительно, есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей, – сообщил он.

Издание добавило со ссылкой на “близкое окружение Буданова”, что на него было по меньшей мере 10 покушений – так, в 2019 году, например, под его машину заложили преждевременно взорванную бомбу.

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Источник: The Washington Post
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