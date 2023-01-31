Январь, 31 в 19:47

Тема поставок различных видов вооружения каждый раз имела этап, когда западные партнеры отказывали Украине в том или ином оружии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с французским главой Минобороны Себастьяном Лекарню в Париже.

По словам Резникова, каждая военная помощь Украине проходила через ряд этапов, среди которых был и отказ.

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— Это означает, что “Нет” по состоянию на сегодняшний день, — сказал он.

Министр обороны добавил, что после этапа “Нет” шли этапы “Давайте обсудим и изучим возможности”, “Давайте готовить экипаж”, а в конце — этап, когда оружие прибывает в Украину.

— Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было “Нет”, а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую Самолетную коалицию. Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь (в Париже, — Ред.), — сказал глава украинского Минобороны.

Напомним, ранее президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли предоставлены Украине истребители F-16, ответил “Нет”.

Впоследствии в Белом доме расширили комментарий относительно нежелания Соединенных Штатов передавать Украине самолеты F-16.

Источник: Ministère des Armées