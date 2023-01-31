Январь, 31 в 9:18

Войска РФ создают условия, чтобы уже в ближайшие месяцы пойти в наступление, вероятно, в Луганской области.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко лишь подтвердили их прогнозы о том, что наступление РФ в ближайшие месяцы является наиболее вероятным курсом действий.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к переговорам по достижению мира, а, скорее, наоборот, потому что цели президента Владимира Путина в войне против Украины не изменились.

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По мнению генсека НАТО, Россия может мобилизовать более 200 тыс. военнослужащих.

Кроме того, РФ продолжает восполнять запасы оружия и боеприпасов, увеличивая производство, а также партнерство с Ираном и Северной Кореей.

По данным главы совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко, российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в ожидании наступления.

Войска РФ, говорит Иван Тимочко, вынуждены прибегать к активным действиям из-за усиливающегося в РФ давления.

К тому же, российские военные блогеры распространяют информацию о том, что силы для наступления и обещанного прорыва еще не “брошены в бой”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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