Війська РФ уже найближчими місяцями можуть піти в наступ у Луганській області – ISW

Січень, 31 в 9:18

Війська РФ створюють умови, щоб уже найближчими місяцями піти в наступ, імовірно, в Луганській області.

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга та голови ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка лише підтвердили їхні прогнози про те, що наступ РФ у найближчі місяці є найбільш імовірним курсом дій.

Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга напередодні заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до переговорів задля досягнення миру, а, скоріше, навпаки, тому що цілі президента Володимира Путіна у війні проти України не змінились.

Зараз дивляться На переконання генсека НАТО, Росія може мобілізувати понад 200 тис. військовослужбовців. Крім того, РФ продовжує поповнювати запаси зброї та боєприпасів, збільшуючи виробництво, а також партнерство з Іраном та Північною Кореєю. За даними голови ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка, російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в очікуванні наступу. Війська РФ, каже Іван Тимочко, змушені вдаватись до активних дій через тиск, що посилюється в РФ. До того ж, російські військові блогери поширюють інформацію про те, що сили для наступу та обіцяного прориву ще не “кинуто в бій”. Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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