Наворовала на $1,4 млн: ГБР разоблачило в многомиллионных сделках руководительницу налоговой Киева

Февраль, 01 в 13:54

Сотрудники ГБР разоблачили в многомиллионных сделках исполняющую обязанности начальника налоговой службы Киева. Она злоупотребляла властью и служебным положением и за деньги принимала “нужные” решения.

В частности, она является председателем Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных ГУ Государственной налоговой службы в Киеве.

— Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что спровоцировало тяжкие последствия, — говорится в сообщении.

Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.

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По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

— Чиновники налоговой “не замечают” этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих “услуг”, — добавляют в ГБР.

Отмечается, что ее образ жизни не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет три квартиры в Киеве общей стоимостью около $1 млн, дом вблизи Киева стоимостью примерно $200 тыс., два автомобиля стоимостью примерно $150 тыс.

При этом одно из авто стоимостью примерно $100 тыс. записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более $8 тыс.

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Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Общая сумма установленных необоснованных активов должностного лица составляет около $1,4 млн.

В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью, повлекшему тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий уже найдено $158 тыс., 530 тыс. грн и €2,2 тыс., элитные часы, автомобили и прочее.