Працівники ДБР викрили виконувачку обов’язків начальника податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Вона зловживала владою та службовим становищем та за гроші ухвалювали рішення.

Зокрема, вона є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ Державної податкової служби у Києві.

– Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки, – йдеться у повідомленні.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

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За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

– Посадовці податкової “не помічають” цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх “послуг”, – додають у ДБР.

Зазначається, що її спосіб життя не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно $1 млн, будинок поблизу Києва вартістю приблизно $200 тис., дві автівки вартістю приблизно $150 тис.

При цьому одне з авто вартістю приблизно $100 тис. записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки становлять не більше $8 тис.

Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

Накрала на $1,4 млн: ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках / 6 фотографий

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці становить близько $1,4 млн.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено $158 тис., 530 тис. грн та €2,2 тис., елітні годинники, автомобілі та інше.