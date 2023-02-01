Военных с боевым опытом нужно привлекать к подготовке населения — Лапутина

Февраль, 01 в 14:17

Вернувшихся с войны солдат с боевым опытом необходимо привлекать к военной подготовке населения.

Такое заявление на пресс-конференции в Киеве сделала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

По ее словам, люди, которые имели боевой опыт, – это наш потенциал национальной устойчивости.

Сейчас смотрят

Чтобы всегда быть наготове, нужно дополнительно проводить курсы по военной переподготовке, чтобы в случае эскалации угрозы они могли вновь стать на защиту нашей страны.

— Мы также должны сделать шаги, чтобы была постоянная военная подготовка всего населения. А военные, имеющие боевой опыт, должны интегрироваться в учебные заведения и обучать других военной подготовке, — заявила министр.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года.