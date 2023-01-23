Январь, 23 в 8:56

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованными.

А могут ли мобилизовать тех, кто не проходил срочную службу или военную кафедру — узнавали Факты ICTV.

Волны мобилизации в Украине

Со дня объявления всеобщей мобилизации все мужчины могли быть мобилизованными. Однако в Украине действует принцип очереди, то есть сначала мобилизуют оперативный резерв, а потом всех остальных.

Сейчас смотрят Первая волна — это оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии. Преимущественно это ветераны АТО или бойцы ООС.

— это оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии. Преимущественно это ветераны АТО или бойцы ООС. Вторая волна — бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь.

— бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь. Третья волна — мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

— мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Четвертая волна — так называемый общественный резерв. Призываются все граждане Украины, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья. Соответственно, мужчин, которые не проходили срочную службу, могут мобилизовать, но в последнюю очередь. Однако здесь есть нюансы. По словам юриста Ростислава Кравца, очередности особо никто не придерживается. — Когда возникает необходимость в определенных регионах добрать людей, там и будет проводиться мобилизация. Могут мобилизовать и мужчин, которые никогда не проходили срочную службу. И это происходит не в последнюю очередь, — говорит юрист. Как будут мобилизовать мужчин, которые не служили в армии Юрист отмечает, что в Украине призывной возраст с 18 до 27 лет. Если человек до 27 лет не был в армии, то его должны привлекать на срочную службу. По словам юриста, если мужчина хочет идти добровольцем, он может это свободно сделать. — Если мужчина старше 27 лет, то его могут мобилизовать, даже если нет соответствующего военного опыта. Конечно, по требованиям законодательства, для участия в боевых действиях человек должен иметь соответствующую амуницию и проходить военные учения, — отмечает Кравец. Эксперт добавляет, что в зону боевых действий должны отправлять тех граждан, которые к этому готовы и имеют соответствующий профессиональный уровень, умеют владеть оружием и защищать Украину. Стоит отметить, что мужчина, который не служил в армии, должен стоять на воинском учете в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомат). Также, после вручения повестки мужчина должен явиться в военкомат в назначенное время и пройти медицинскую комиссию. Лишь после прохождения этих этапов его могут забрать на службу. Сначала будут военные учения, а впоследствии — отправление на службу. Читайте Могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, выехавшие за границу до 24 февраля

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