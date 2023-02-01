Військових із бойовим досвідом треба залучати до підготовки населення — Лапутіна
Солдатів із бойовим досвідом, які повернулися з війни, необхідно залучати до військових вишколів для населення.
Таку заяву на пресконференції у Києві зробила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
За її словами, люди, які мали бойовий досвід, – це наш потенціал національної стійкості.
Щоб завжди бути напоготові, потрібно додатково проводити курси з військової перепідготовки, щоб у разі ескалації загрози вони могли знову стати на захист нашої країни.
— Ми маємо також зробити кроки, щоби була постійна військова підготовка всього населення. А військові, які мають бойовий досвід, мають інтегруватися до навчальних закладів та навчати інших військовій підготовці, — заявила міністерка.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.