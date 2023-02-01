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Факти / Україна

Військових із бойовим досвідом треба залучати до підготовки населення — Лапутіна

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Військових із бойовим досвідом треба залучати до підготовки населення — Лапутіна
Фото: Генштаб ЗСУ

Солдатів із бойовим досвідом, які повернулися з війни, необхідно залучати до військових вишколів для населення. 

Таку заяву на пресконференції у Києві зробила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. 

За її словами, люди, які мали бойовий досвід, – це наш потенціал національної стійкості.

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Щоб завжди бути напоготові, потрібно додатково проводити курси з військової перепідготовки, щоб у разі ескалації загрози вони могли знову стати на захист нашої країни. 

— Ми маємо також зробити кроки, щоби була постійна військова підготовка всього населення. А військові, які мають бойовий досвід, мають інтегруватися до навчальних закладів та навчати інших військовій підготовці, — заявила міністерка.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

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