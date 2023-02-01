Військових із бойовим досвідом треба залучати до підготовки населення — Лапутіна

Лютий, 01 в 14:17

Солдатів із бойовим досвідом, які повернулися з війни, необхідно залучати до військових вишколів для населення.

Таку заяву на пресконференції у Києві зробила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

За її словами, люди, які мали бойовий досвід, – це наш потенціал національної стійкості.

Зараз дивляться Щоб завжди бути напоготові, потрібно додатково проводити курси з військової перепідготовки, щоб у разі ескалації загрози вони могли знову стати на захист нашої країни. — Ми маємо також зробити кроки, щоби була постійна військова підготовка всього населення. А військові, які мають бойовий досвід, мають інтегруватися до навчальних закладів та навчати інших військовій підготовці, — заявила міністерка. Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Читайте Чи можуть мобілізувати чоловіка, який не служив в армії – відповідь експерта

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