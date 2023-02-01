Сливал информацию врагу во время обороны Киева: сотрудника Укроборонпрома подозревают в госизмене

Февраль, 01 в 21:00

Инспектора по охране труда государственного концерна Укроборонпром подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следователи СБУ выяснили, что в марте 2022 года, во время обороны Киева, мужчина передавал российскому куратору информацию о результатах ракетных и артиллерийских обстрелов столицы и прилегающих территорий, а также сливал позиции, дислокацию, численность, маршруты передвижения сил и средств ВСУ.

Сейчас смотрят

– После ракетных ударов по жилым домам подозреваемый присылал фотографии с места поражения, изображения поврежденных конструкций с точным адресом и фрагментов боеприпасов, которыми был нанесен удар, – сообщили в Офисе генпрокурора.

Перейти на сторону оккупантов мужчине предложил его бывший одноклассник, который работает в правительстве РФ. Он, в свою очередь, передавал данные представителю минобороны врага.

Полученные материалы враг использовал для нанесения новых артиллерийских и ракетных обстрелов.

Следствие продолжается. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины. За государственную измену мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.