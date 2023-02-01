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Факти / Україна

Зливав інформацію ворогу під час оборони Києва: співробітника Укроборонпрому підозрюють у держзраді

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
СБУ
Фото: Офіс генпрокурора

Інспектора з охорони праці державного концерну Укроборонпром підозрюють у державній зраді. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідчі СБУ з’ясували, що у березні 2022 року під час оборони Києва чоловік передавав російському куратору інформацію про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій, а також зливав позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ. 

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– Після ракетних ударів по житлових будинках підозрюваний надсилав фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар, — йдеться у повідомленні.

Перейти на бік окупантів чоловікові запропонував його колишній однокласник, який нині працює в уряді РФ. Він, своєю чергою, передавав дані представнику міноборони ворога.

Отримані матеріали ворог використовував для завдавання нових артилерійських та ракетних обстрілів.  

Слідство ще триває. Відкрито карне провадження за ч. 2 ст. 111 КК України. За державну зраду чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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