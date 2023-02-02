Февраль, 02 в 14:01

Представитель Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый очень сомневается, что враг сможет значительно продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ диктатора Путина о полном захвате этих регионов до марта.

Об этом Череватый рассказал во время брифинга в Military Media Center.

По словам полковника, такие приказы с начала войны российские генералы получали уже несколько раз.

Сейчас смотрят – Враг постоянно хочет захватить новые украинские территории. Но есть сплоченность украинской нации в отражении агрессии. Сплоченность, профессионализм украинских военных плюс качественная западная техника – это залог нашей победы, — сказал Сергей Череватый. Он напомнил, что в феврале 2022 года Путин бросил в наступление свои лучшие военные подразделения, но все их разбили Вооруженные силы Украины. – Поэтому у меня есть большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать, – заметил Сергей Череватый. Ранее представитель украинской военной разведки Андрей Черняк также заявил, что Путин приказал до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей. И он также сомневается, что у путинских войск что-то получится.

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