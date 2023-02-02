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Факти / Україна

Череватий розповів, чи реально путінській армії захопити Донецьку і Луганську області до березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Череватий розповів, чи реально путінській армії захопити Донецьку і Луганську області до березня
Фото: Нацполіція

Речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий дуже сумнівається, що ворог зможе значно просунутись у Донецькій та Луганській областях, щоб виконати наказ диктатора Путіна щодо повного захоплення цих регіонів до березня.

Про це Череватий розповів під час брифінгу у Military Media Center.

За словами полковника, таких наказів із початку війни російські генерали отримували вже декілька разів.

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– Ворог постійно хоче захопити нові українські території. Але є згуртованість української нації у відбитті агресії. Згуртованість, професіоналізм українських військових плюс якісна західна техніка – це запорука нашої перемоги, – сказав Сергій Череватий.

Він нагадав, що у лютому 2022 року Путін кинув у наступ свої найкращі військові підрозділи, але всі їх розбили Збройні сили України.

– Тому у мене є великі сумніви, що зараз, перебуваючи у постійних боях, вони зможуть це зробити, – зауважив Сергій Череватий.

Раніше представник української військової розвідки Андрій Черняк також заявив, що Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. І він так само сумнівається, що у путінських військ щось вийде.

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