Путин приказал своей армии захватить Донецкую и Луганскую области до марта — ГУР
Представитель украинской военной разведки Андрей Черняк заявил, что президент РФ Владимир Путин приказал до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей, однако вряд ли у оккупантов это получится.
Такое мнение Андрей Черняк высказал в комментарии изданию Kyiv Post.
По его словам, захватчики перебрасывают на восток дополнительные подразделения.
– Мы заметили, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта, — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
Из-за постоянных неудач в Украине и неспособности взять Киев, как предполагалось в плане Путина, Кремль радикально изменил и уменьшил свою цель войны — хочет получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.
Ранее аналитики Института изучения войны также сообщали, что российская армия в ближайшие месяцы может пойти в наступление на Луганскую область.
Фото: ГУР МО