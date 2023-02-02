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Факты / Україна

Путин приказал своей армии захватить Донецкую и Луганскую области до марта — ГУР

Марта Бондаренко, редактор ленты
російські військові

Представитель украинской военной разведки Андрей Черняк заявил, что президент РФ Владимир Путин приказал до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей, однако вряд ли у оккупантов это получится.

Такое мнение Андрей Черняк высказал в комментарии изданию Kyiv Post.

По его словам, захватчики перебрасывают на восток дополнительные подразделения.

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– Мы заметили, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта, — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Из-за постоянных неудач в Украине и неспособности взять Киев, как предполагалось в плане Путина, Кремль радикально изменил и уменьшил свою цель войны — хочет получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

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Ранее аналитики Института изучения войны также сообщали, что российская армия в ближайшие месяцы может пойти в наступление на Луганскую область.

Фото: ГУР МО

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