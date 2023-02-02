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Факты / Україна

Принудительная депортация и пыточные: Лубинец рассказал о геноциде россиян по отношению к украинским детям

Марта Бондаренко, редактор ленты
Принудительная депортация и пыточные: Лубинец рассказал о геноциде россиян по отношению к украинским детям
Фото: Офис президента

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Страсбурге встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксом и отметил важность защиты прав украинских детей, в отношении которых Россия проводит геноцид.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, российские оккупанты принудительно депортируют украинских детей в РФ, создают детские пыточные на временно оккупированных территориях.

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— Чтобы уберечь наше будущее поколение, необходимо принять соответствующие резолюции ПАСЕ, — подчеркнул Лубинец.

Он также отметил, что все нарушения в отношении граждан Украины, которые совершает Россия, не должны оставаться безнаказанными.

– Поэтому выразил искреннюю благодарность господину Коксу за единодушную поддержку ПАСЕ Резолюции по созданию специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины, – заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, на этом трибунале не должны действовать иммунитеты этих должностных лиц.

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