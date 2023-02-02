Принудительная депортация и пыточные: Лубинец рассказал о геноциде россиян по отношению к украинским детям
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Страсбурге встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксом и отметил важность защиты прав украинских детей, в отношении которых Россия проводит геноцид.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, российские оккупанты принудительно депортируют украинских детей в РФ, создают детские пыточные на временно оккупированных территориях.
— Чтобы уберечь наше будущее поколение, необходимо принять соответствующие резолюции ПАСЕ, — подчеркнул Лубинец.
Он также отметил, что все нарушения в отношении граждан Украины, которые совершает Россия, не должны оставаться безнаказанными.
– Поэтому выразил искреннюю благодарность господину Коксу за единодушную поддержку ПАСЕ Резолюции по созданию специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины, – заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, на этом трибунале не должны действовать иммунитеты этих должностных лиц.