Февраль, 02 в 8:34

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Страсбурге встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксом и отметил важность защиты прав украинских детей, в отношении которых Россия проводит геноцид.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, российские оккупанты принудительно депортируют украинских детей в РФ, создают детские пыточные на временно оккупированных территориях.

Сейчас смотрят — Чтобы уберечь наше будущее поколение, необходимо принять соответствующие резолюции ПАСЕ, — подчеркнул Лубинец. Он также отметил, что все нарушения в отношении граждан Украины, которые совершает Россия, не должны оставаться безнаказанными. – Поэтому выразил искреннюю благодарность господину Коксу за единодушную поддержку ПАСЕ Резолюции по созданию специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины, – заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, на этом трибунале не должны действовать иммунитеты этих должностных лиц. Читайте Морят голодом и издеваются: россияне создают детские пыточные на оккупированных территориях

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