Лютий, 02 в 8:34

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Страсбурзі зустрівся із головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Коксом, якому наголосив на важливості захисту прав українських дітей, стосовно яких Росія чинить геноцид.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, російські окупанти примусово депортують українських дітей до РФ, створюють дитячі катівні на тимчасово окупованих територіях.

Зараз дивляться

– Щоб вберегти наше майбутнє покоління необхідно ухвалити відповідні резолюцій ПАРЄ, – наголосив Лубінець.

Він також наголосив, що усі порушення щодо громадян України, які Росія вчиняє, не повинні залишатися безкарними.

– Тому висловив щиру вдячність пану Коксу за одностайну підтримку ПАРЄ Резолюції щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України, – заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, на цьому трибуналі не повинні діяти імунітети цих посадових осіб.