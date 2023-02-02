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Факти / Україна

Примусова депортація та катівні: Лубінець розповів про геноцид росіян стосовно українських дітей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Примусова депортація та катівні: Лубінець розповів про геноцид росіян стосовно українських дітей
Фото: Офіс президента

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Страсбурзі зустрівся із головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Коксом, якому наголосив на важливості захисту прав українських дітей, стосовно яких Росія чинить геноцид.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, російські окупанти примусово депортують українських дітей до РФ, створюють дитячі катівні на тимчасово окупованих територіях.

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– Щоб вберегти наше майбутнє покоління необхідно ухвалити відповідні резолюцій ПАРЄ, – наголосив Лубінець.

Він також наголосив, що усі порушення щодо громадян України, які Росія вчиняє, не повинні залишатися безкарними.

– Тому висловив щиру вдячність пану Коксу за одностайну підтримку ПАРЄ Резолюції щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України, – заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, на цьому трибуналі не повинні діяти імунітети цих посадових осіб.

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