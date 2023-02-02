Путин планирует “жесткое” наступление с двух-трех разных направлений — Моравецкий

Февраль, 02 в 13:54

Российский диктатор Владимир Путин не собирается сдаваться и планирует новое наступление на Украину с двух или трех направлений.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет BILD.

– Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы окружить Украину. И готовя все эти планы, он наверняка думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать нападения с белорусской северной части Украины для оцепления Киева с запада, — сказал он.

По его словам, зима сейчас теплая, поэтому почва не подходит для тяжелых танков и артиллерии.

Сейчас смотрят — Поэтому Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет вся грязь, болота и не очень хорошо подготовленная почва для наступления… По информации, которая у меня есть из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление россиян, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление, – добавил Моравецкий. Премьер Польши добавил, что российский диктатор не только полон ненависти к Украине, но и хочет показать своему народу, что он долгосрочный, никогда не сдающийся игрок. – И он снова нападет на Киев, да, у меня есть это опасение, – подчеркнул он. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ может пойти в новое наступление на Украину примерно 24 февраля.

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