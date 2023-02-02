Путін планує “жорсткий” наступ з двох чи трьох різних напрямків – Моравецький

Лютий, 02 в 13:54

Російський диктатор Володимир Путін не збирається здаватись і планує новий наступ на Україну з двох або трьох напрямків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише BILD.

– Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російської армії, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з білоруської північної частини України для оточення Києва з заходу, – сказав він.

За його словами, зима зараз тепла, тому ґрунт не підходить для важких танків та артилерії.

Зараз дивляться

– Тому Путін, ймовірно, захоче почекати, поки висохне весь бруд, болота і не дуже добре підготовлений ґрунт для наступу… За інформацією, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один наступ росіян, ймовірно, в березні або квітні, і це буде дуже жорсткий наступ, – додав Моравецький.

Прем’єр Польщі додав, що російський диктатор не тільки сповнений ненависті до України, але й хоче показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається.

– І він знову нападе на Київ, так, у мене є це побоювання, – підкреслив він.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що РФ може піти у новий наступ на Україну приблизно 24 лютого.