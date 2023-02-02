Февраль, 02 в 12:25

Президент РФ Владимир Путин может создавать условия для рейдов на границе, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины от критических направлений продвижения и прижать их к приграничным районам на Севере и Востоке.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) разъяснили заявления главы Кремля, озвученные 1 февраля.

Накануне во время совещания по “возобновлению жилищной инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях” после “обстрелов неонацистскими формированиями” Путин отметил, что “задачей военного ведомства является прекращение обстрелов пограничных регионов”.

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Делая акцент на “опасности обстрела пограничных регионов”, убеждены американские аналитики, Путин добивается сразу двух целей.

Во-первых, это способствует информационной операции, целью которой является представление войны в Украине как угрозы существованию российских граждан и получению поддержки среди россиян для продолжительной войны.

Во-вторых, это попытка заставить Украину развернуть ограниченные подразделения в приграничных районах для защиты от возможных нападений.

Таким образом в РФ стремятся рассредоточить украинские войска накануне возможной наступательной операции в ближайшие месяцы.

Однако, считают в ISW, эта российская информационная кампания дает сбой, поскольку украинские официальные лица, также, как и эксперты Института изучения войны, все больше считают маловероятным вторжение РФ со стороны Беларуси.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 344-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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