Путін прагне розпорошити ЗСУ вздовж кордонів – ISW

Лютий, 02 в 12:25

Президент РФ Володимир Путін може створювати умови для рейдів на кордонах, щоб відволікти Збройні сили України від критичних напрямків просування та притиснути їх до прикордонних районів на Півночі та Сході.

Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розтлумачили заяви глави Кремля, озвучені 1 лютого.

Напередодні під час наради щодо “відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській та Курській областях” після “обстрілів неонацистськими формуваннями” Путін зазначив, що “завданням військового відомства є припинення обстрілів прикордонних регіонів”.

Зараз дивляться

Роблячи акцент на “небезпеці обстрілу прикордонних регіонів”, переконані американські аналітики, Путін домагається одразу двох цілей.

По-перше, це сприяє інформаційній операції, метою якої є представлення війни в Україні як загрози існуванню російських громадян та здобуттю підтримки серед росіян для тривалої війни.

По-друге, це спроба змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в прикордонних районах для захисту від можливих нападів.

Таким чином у РФ прагнуть розпорошити українські війська напередодні ймовірної наступальної операції в найближчі місяці.

Однак, вважають у ISW, ця російська інформаційна кампанія дає збій, оскільки українські офіційні особи, так само, як і експерти Інституту вивчення війни, дедалі більше вважають малоймовірним вторгнення РФ з боку Білорусі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.