Россия не сможет наступать на два фронта: Павлюк оценил угрозы из Беларуси

Февраль, 02 в 13:06

Угроза повторного наступления РФ с территории Беларуси сохраняется, однако для создания там боеспособной группировки врагу нужно минимум два-три месяца, считает командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

— Мы не исключаем, что такое наступление может быть. Основная задача агрессора — захватить и сменить власть в Украине. Пока она не будет выполнена, Россия не сможет полностью контролировать Украину. Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих, — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, тех сил и средств, которые РФ накопила в Беларуси, пока недостаточно — для подготовки наступления нужно время.

— Минимум два-три месяца — это минимальный срок, за который можно создать соответствующее формирование при наличии человеческого, технического ресурса и базы, где можно осуществлять подготовку личного состава, — объяснил генерал-лейтенант.

По его мнению, теоретически наступление с Севера возможно, если РФ достигнет успеха на Востоке.

Сейчас смотрят — Чтобы вести наступательные действия еще где-то, им нужно создать соответствующие группировки сил и средств. Если бы у них была такая возможность, то они бы не отходили с Севера в марте, не бежали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области, — отметил Павлюк. Поэтому, говоря о белорусском направлении, военный сказал, что “у России пока нет возможности наступать на два фронта”. — Поэтому многое зависит от того, настолько устойчивой будет наша оборона на Востоке и насколько значительные потери мы нанесем противнику. К тому же мы сейчас формируем дополнительные бригады, которые, я надеюсь, помогут переломить ход войны, в частности, благодаря вооружению от партнеров, — подытожил Павлюк. Эксперты ISW также считают маловероятным вторжение РФ со стороны Беларуси.

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