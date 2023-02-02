Росія не зможе наступати на два фронти: Павлюк оцінив загрози з Білорусі

Лютий, 02 в 13:06

Загроза повторного наступу РФ з території Білорусі зберігається, проте для створення там боєздатного угруповання ворогу потрібно щонайменше два-три місяці, вважає командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– Ми не виключаємо, що такий наступ може бути. Основне завдання агресора – захопити і змінити владу в Україні. Поки воно не буде виконано, Росія не зможе повністю контролювати Україну. Тому цей напрямок ми не виключаємо з переліку загрозливих, – наголосив він.

Водночас, за його словами, тих сил та засобів, які РФ накопичили в Білорусі, наразі недостатньо – для підготовки наступу потрібен час.

– Щонайменше два-три місяці – це мінімальний термін, за який можна створити відповідне формування за наявності людського, технічного ресурсу та бази, де можна здійснювати підготовку особового складу, – пояснив генерал-лейтенант.

На його думку, теоретично наступ з Півночі можливий, якщо РФ досягне успіху на Сході.

Зараз дивляться

– Щоби вести наступальні дії ще десь, їм потрібно створити відповідні угруповання сил та засобів. Якби в них була така можливість, то вони б не відходили з Півночі у березні, не тікали б з Херсона і не були б вибиті з Харківської області, – наголосив Павлюк.

Тому, говорячи про білоруський напрямок, військовий сказав, що “у Росії поки що немає можливості наступати на два фронти”.

– Тому багато залежить від того, настільки стійкою буде наша оборона на Сході та наскільки значних втрат ми завдамо противнику. До того ж ми зараз формуємо додаткові бригади, які, я сподіваюсь, допоможуть переломити хід війни, зокрема, завдяки озброєнню від партнерів, – підсумував Павлюк.

Експерти ISW також вважають малоймовірним вторгнення РФ з боку Білорусі.