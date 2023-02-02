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США не против, чтобы истребители F-16 поставляли в Украину другие страны — CNN

Бедрак Виктория, редактор ленты
Требует проверки
F-16
Фото: Getty Images

США не хотят поставлять Украину свои истребители F-16. В то же время, американцы не против, чтобы другие страны отправили ВСУ свои запасы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

– США не сказали союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны присылали свои запасы F-16 в Украину, – рассказывают инсайдеры.

Отмечено, что многие официальные лица считают, что для США отправить свою собственную технику было бы дорогостоящим и сложным мероприятием, которое не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более неотложными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и системах ПВО.

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Ранее президент США Джо Байден на вопрос, предоставят ли США истребители F-16 Украине, ответил “Нет”.

В Белом доме заявили, что поддерживают такое решение президента.

В то же время, как написало издание The Washington Post, в Пентагоне со скептицизмом отнеслись к отказу поставлять Украине истребители.

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Источник: CNN
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