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Факты / Україна

Франция и Италия пришлют Украине комплексы ПВО SAMP-T

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
SAMP
Фото: Факты ICTV

Франция и Италия договорились о передаче Украине комплексов противовоздушной обороны SAMP-T.

Об этом пишет AFP со ссылкой на заявление французского министерства.

Французский телеканал BFM сообщает, что французский министр обороны Себастьен Лекорню и его коллего Гвидо Крозетто из Италии , министр обороны Италии провели телефонный разговор, в ходе которого стало известно, что Париж и Рим передадут систему противовоздушной обороны SAMP-T, также известную как MAMBA, в Украину весной.

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Сообщается, что в ходе разговора министры завершили технические обсуждения, которые ведут Франция и Италия, по поставке зенитной системы SAMP-T в Украину.

Отмечается, что это первая европейская противоракетная система дальнего действия, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, покрывающих значительную часть украинской территории.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ЗРК SAMP-T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.

В свою очередь в Минобороны Франции заявляли, что с Италией было заключено соглашение о покупке 700 зенитных ракет для системы SAMP-T.

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