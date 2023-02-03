Франция и Италия пришлют Украине комплексы ПВО SAMP-T
Франция и Италия договорились о передаче Украине комплексов противовоздушной обороны SAMP-T.
Об этом пишет AFP со ссылкой на заявление французского министерства.
Французский телеканал BFM сообщает, что французский министр обороны Себастьен Лекорню и его коллего Гвидо Крозетто из Италии , министр обороны Италии провели телефонный разговор, в ходе которого стало известно, что Париж и Рим передадут систему противовоздушной обороны SAMP-T, также известную как MAMBA, в Украину весной.
Сообщается, что в ходе разговора министры завершили технические обсуждения, которые ведут Франция и Италия, по поставке зенитной системы SAMP-T в Украину.
Отмечается, что это первая европейская противоракетная система дальнего действия, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, покрывающих значительную часть украинской территории.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ЗРК SAMP-T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.
В свою очередь в Минобороны Франции заявляли, что с Италией было заключено соглашение о покупке 700 зенитных ракет для системы SAMP-T.