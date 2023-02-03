Февраль, 03 в 12:01

Ночью 3 февраля российские войска обстреляли Покровск Донецкой области из реактивных систем залпового огня Ураган, а также запрещенными кассетными осколочно-фугасными снарядами.

Около 40 взрывов: РФ обстреляла Покровск Ураганами и кассетными боеприпасами / 6 фотографий

Под огонь оккупантов попали территория парка и жилой массив.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, всего прозвучало около 40 взрывов.

Сейчас смотрят Повреждены более 30 частных домов и хозяйственных построек. Также были разрушены линии электропередачи, гражданский автотранспорт и другие объекты. В настоящее время на местах попаданий работает следственно-оперативная группа. Досудебное расследование правоохранители начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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