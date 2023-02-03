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Факты / Україна

Около 40 взрывов: РФ обстреляла Покровск Ураганами и кассетными боеприпасами

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Фото: Офис генпрокурора

Ночью 3 февраля российские войска обстреляли Покровск Донецкой области из реактивных систем залпового огня Ураган, а также запрещенными кассетными осколочно-фугасными снарядами.

Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Около 40 взрывов: РФ обстреляла Покровск Ураганами и кассетными боеприпасами / 6 фотографий

Под огонь оккупантов попали территория парка и жилой массив.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, всего прозвучало около 40 взрывов.

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Повреждены более 30 частных домов и хозяйственных построек.

Также были разрушены линии электропередачи, гражданский автотранспорт и другие объекты.

В настоящее время на местах попаданий работает следственно-оперативная группа.

Досудебное расследование правоохранители начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис генпрокурора
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