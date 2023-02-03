Около 40 взрывов: РФ обстреляла Покровск Ураганами и кассетными боеприпасами
Ночью 3 февраля российские войска обстреляли Покровск Донецкой области из реактивных систем залпового огня Ураган, а также запрещенными кассетными осколочно-фугасными снарядами.
Под огонь оккупантов попали территория парка и жилой массив.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, всего прозвучало около 40 взрывов.
Повреждены более 30 частных домов и хозяйственных построек.
Также были разрушены линии электропередачи, гражданский автотранспорт и другие объекты.
В настоящее время на местах попаданий работает следственно-оперативная группа.
Досудебное расследование правоохранители начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.