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Факти / Україна

Майже 40 вибухів: РФ обстріляла Покровськ Ураганами та касетними боєприпасами

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Фото: Офіс генпрокурора

Уночі 3 лютого російські війська обстріляли Покровськ Донецької області з реактивних систем залпового вогню Ураган, а також забороненими касетними осколково-фугасними снарядами.

Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Обстріл Покровська 3 лютого 2023
Майже 40 вибухів: РФ обстріляла Покровськ Ураганами та касетними боєприпасами / 6 фотографий

Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, загалом пролунало близько 40 вибухів.

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Пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд.

Також зазнали руйнувань лінії електропередачі, цивільний автотранспорт та інші об’єкти.

Наразі на місцях влучань працює слідчо-оперативна група.

Досудове розслідування правоохоронці почали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора
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