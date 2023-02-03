Лютий, 03 в 12:01

Уночі 3 лютого російські війська обстріляли Покровськ Донецької області з реактивних систем залпового вогню Ураган, а також забороненими касетними осколково-фугасними снарядами.

Майже 40 вибухів: РФ обстріляла Покровськ Ураганами та касетними боєприпасами / 6 фотографий

Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, загалом пролунало близько 40 вибухів.

Зараз дивляться Пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд. Також зазнали руйнувань лінії електропередачі, цивільний автотранспорт та інші об’єкти. Наразі на місцях влучань працює слідчо-оперативна група. Досудове розслідування правоохоронці почали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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