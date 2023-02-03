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Факты / Україна

Советнику замминистра обороны сообщили о подозрении в хищении 1,7 млрд грн

Валентина Чорна, редактор ленты
раднику заступника Міноборони повідомили про підозру
Фото: Нацполиция

Советнику замминистра обороны Украины сообщили о подозрении в завладении 1,7 млрд грн при закупке товаров для ВСУ.

По данным следствия, в 2022 году он вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур.

– По заключенным договорам общество как предварительную оплату получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд Вооруженных Сил Украины общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило, — сообщили в полиции.

Ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более $50 млн.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Советнику заместителя Минобороны грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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Источник: Нацполиция
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