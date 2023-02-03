Раднику заступника міністра оборони повідомили про підозру в розкраданні 1,7 млрд грн

Лютий, 03 в 17:40

Раднику заступника міністра оборони України повідомили про підозру у заволодінні 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для ЗСУ.

За даними слідства, у 2022 році він вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.

– За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило, – повідомили у поліції.

Раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору товариства та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад $50 млн.

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Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раднику заступника Міноборони загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.