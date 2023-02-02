Закупка некачественных бронежилетов: суд арестовал экс-чиновника Минобороны
Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
Хмельницкого подозревают в закупке почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн, которые, по данным следствия, оказались некачественными.
Суд предусмотрел возможность внесения залога для бывшего чиновника. Хотя сумма залога не разглашается, в прокуратуре считают ее слишком малой, поэтому уже обжаловали решение. По данным СМИ, речь идет о 26 млн грн.
Напомним, что 25 января Богдана Хмельницкого уволили с должности директора департамента закупок Минобороны.
Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов питания для военнослужащих, в котором он фигурировал.
1 февраля Хмельницкому объявили подозрение в растрате государственных средств более чем на 100 млн грн.