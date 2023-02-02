Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

Хмельницкого подозревают в закупке почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн, которые, по данным следствия, оказались некачественными.

Сейчас смотрят

Суд предусмотрел возможность внесения залога для бывшего чиновника. Хотя сумма залога не разглашается, в прокуратуре считают ее слишком малой, поэтому уже обжаловали решение. По данным СМИ, речь идет о 26 млн грн.

Напомним, что 25 января Богдана Хмельницкого уволили с должности директора департамента закупок Минобороны.

Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов питания для военнослужащих, в котором он фигурировал.

1 февраля Хмельницкому объявили подозрение в растрате государственных средств более чем на 100 млн грн.