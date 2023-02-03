СБУ разоблачила агентуру ФСБ, которая разведывала позиции ВСУ и готовила теракты на Днепропетровщине
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу агентов ФСБ в Днепропетровской области, которые собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.
— В первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск. Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей, — сообщает СБУ.
Отмечается, что в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона.
По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабной войны.
— Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации, — добавляют в СБУ.
В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие “должности” в местных оккупационных администрациях.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:
- огнестрельное оружие с глушителями;
- боевые гранаты;
- патроны разного калибра;
- средства связи конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.