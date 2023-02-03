Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из департаментов Минобороны, организовавших масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продукты для Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, должностные лица заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур по оптовой поставке продуктов военным. Деньги из бюджета перечислялись предприятиям, даже не имеющим производственной базы и оборудования для изготовления продуктов питания.

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Участники схемы выводили деньги через ряд аффилированных фирм. Сумма ущерба государству составляет более 119,5 млн грн.

В настоящее время двум руководителям предприятий, вовлеченных в схему хищения, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжается расследование в отношении чиновников Минобороны.

СБУ разоблачила хищение 120 млн грн на питании для военных / 7 фотографий

Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили на хищении почти 2,4 млн грн командира одной из воинских частей. Эти деньги также должны были пойти на питание личного состава.

Командир к своей схеме привлек четырех подчиненных и коммерсантов. Они вносили ложные сведения в отчетную документацию.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

СБУ разоблачила хищение 120 млн грн на питании для военных / 4 фотографии

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, которого подозревают в закупке почти 3 тыс. некачественных бронежилетов.