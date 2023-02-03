СБУ разоблачила хищение 120 млн грн на питании для военных
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из департаментов Минобороны, организовавших масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продукты для Вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, должностные лица заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур по оптовой поставке продуктов военным. Деньги из бюджета перечислялись предприятиям, даже не имеющим производственной базы и оборудования для изготовления продуктов питания.
Участники схемы выводили деньги через ряд аффилированных фирм. Сумма ущерба государству составляет более 119,5 млн грн.
В настоящее время двум руководителям предприятий, вовлеченных в схему хищения, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Продолжается расследование в отношении чиновников Минобороны.
Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили на хищении почти 2,4 млн грн командира одной из воинских частей. Эти деньги также должны были пойти на питание личного состава.
Командир к своей схеме привлек четырех подчиненных и коммерсантов. Они вносили ложные сведения в отчетную документацию.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, которого подозревают в закупке почти 3 тыс. некачественных бронежилетов.