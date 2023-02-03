СБУ викрила агентуру ФСБ, яка розвідувала позиції ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщин

Лютий, 03 в 14:10

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу агентів ФСБ у Дніпропетровській області, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

– Насамперед вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ. Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців, – повідомляє СБУ.

Зазначається, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.

За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабної війни.

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– Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації, – додають в СБУ.

У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні “посади” в місцевих окупаційних адміністраціях.

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Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:

вогнепальну зброю з глушниками;

бойові гранати;

набої різного калібру;

засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

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