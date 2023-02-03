В МИД Польши назвали худший сценарий окончания войны

Февраль, 03 в 14:25

Длительный мир на востоке Европы возможен только в случае военной победы Украины над РФ. А вот сценарий, где Кремлю позволят “сохранить лицо”, будет самым плохим.

Такое мнение в эфире RMF FM высказал замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

– Условием любого длительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать Россию со своей территории, – заявил он.

Яблонский отметил, что Варшава добивается такого результата войны, при котором РФ выйдет из войны против Украины “побежденной, совершенно растерянной” и будет привлечена к ответственности за агрессию.

Сейчас смотрят – Для агрессора выйти из этого конфликта с сохраненным лицом было бы худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это бы показало потенциальным участникам такой агрессии, что она просто окупается, – считает Яблонский. К слову, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается сдаваться и планирует новое наступление на Украину с двух или трех направлений.

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