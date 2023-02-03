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Факти / Україна

У МЗС Польщі назвали найгірший сценарій закінчення війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Тривалий мир на сході Європи можливий тільки у разі військової перемоги України над РФ. А ось сценарій, де Кремлю дозволять “зберегти обличчя”, буде найгіршим.

Таку думку в ефірі RMF FM висловив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.

– Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території, – заявив він.

Яблонський зазначив, що Варшава домагається такого результату війни, за якого РФ вийде з війни проти України “переможеною, абсолютно розгубленою” і буде притягнута до відповідальності за агресію.

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 – Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається, – вважає Яблонський.

До речі, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається здаватись і планує новий наступ на Україну з двох або трьох напрямків.

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