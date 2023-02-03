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Факты / Україна

В ВСУ рассказали, как готовятся к наступлению России с Севера

Малиновская Ангелина, редактор ленты
прикордонники у Сумській області
Фото: Госпогранслужба

На Севере страны усилили охрану и оборону государственных объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявил командир Объединенных сил ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что для отражения возможного наступления на территорию Украины вооруженных военных групп врага на основных маршрутах обустроены огневые опорные пункты. Организовано также взаимодействие с подразделениями всех Сил обороны относительно порядка оповещения в случае выявления диверсионно-разведывательных групп противника.

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– Ежедневно на участках ответственности выставляются усиленные пограничные наряды, осуществляется мониторинг прилегающей территории с использованием беспилотной авиации. Ведется постоянное наблюдение за воздушной ситуацией всеми средствами противовоздушной обороны, – отметил Наев.

К слову, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает новое наступление на Украину по двум или трем направлениям, в частности, на Киев, в марте 2023 года.

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