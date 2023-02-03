У ЗСУ розповіли, як готуються до наступу Росії з Півночі
На Півночі нашої країни посилили охорону та оборону державних об’єктів критичної інфраструктури.
Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він зауважив, що для відбиття можливого наступу на територію України озброєних військових груп ворога, на основних маршрутах облаштовані вогневі опорні пункти. Організовано також взаємодія з підрозділами всіх Сил оборони щодо порядку оповіщення у разі виявлення диверсійно-розвідувальних груп противника.
– Щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди, здійснюється моніторинг прилеглої території з використанням безпілотної авіації. Ведеться постійне спостереження за повітряною ситуацією всіма засобами протиповітряної оборони, ‒ зазначив Наєв.
До речі, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключає новий наступ на Україну з двох або трьох напрямків, зокрема на Київ, у березні 2023 року