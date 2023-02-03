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Факти / Україна

У ЗСУ розповіли, як готуються до наступу Росії з Півночі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
прикордонники у Сумській області
Фото: Держприкордонслужба

На Півночі нашої країни посилили охорону та оборону державних об’єктів критичної інфраструктури.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зауважив, що для відбиття можливого наступу на територію України озброєних військових груп ворога, на основних маршрутах облаштовані вогневі опорні пункти. Організовано також взаємодія з підрозділами всіх Сил оборони щодо порядку оповіщення у разі виявлення диверсійно-розвідувальних груп противника.

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– Щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди, здійснюється моніторинг прилеглої території з використанням безпілотної авіації. Ведеться постійне спостереження за повітряною ситуацією всіма засобами протиповітряної оборони, ‒ зазначив Наєв.

До речі, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключає новий наступ на Україну з двох або трьох напрямків, зокрема на Київ, у березні 2023 року

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