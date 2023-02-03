Февраль, 03 в 20:43

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередные санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны в отношении тех, кто работает на российскую агрессию.

Об этом он заявил во время вечернего обращения 3 февраля.

– Соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены, – сказал глава государства.

Также Зеленский поблагодарил работников СБУ, ГБР, Национальную полицию и Офис генерального прокурора “за новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать нужно только на интересы государства”.

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По словам президента, ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении.

— Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают жесткое давление оккупантов, которые четко и полно выполняют задачи по защите наших позиций. И даже в таких тяжелых условиях, как на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости, — сказал он.