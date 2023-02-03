Лютий, 03 в 20:43

Президент України Володимир Зеленський анонсував чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони щодо тих, хто працює на російську агресію.

Про це він заявив під час вечірнього звернення 3 лютого.

– Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені, – сказав глава держави.

Також Зеленський подякував працівникам СБУ, ДБР, Національної поліції та Офісу генерального прокурора “за нові кроки з відновлення справедливості після дій тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави”.

Зараз дивляться За словами президента, ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку. – Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупантів, які чітко й повно виконують завдання із захисту наших позицій. І які навіть у таких тяжких умовах, як на передовій зараз, дають Україні хороші новини, – сказав він. Читайте Окупанти наступають на чотирьох напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

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