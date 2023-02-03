Оккупанты наступают на четырех направлениях: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Февраль, 03 в 20:03

Российские захватчики наступают на фронте сразу на четырех направлениях – Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском. В то же время на Полесском, Волынском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 3 февраля.

Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Украины вблизи государственной границы. Таким образом, под огневым влиянием оказались Тимоновичи и Гремяч на Черниговщине, Рожковичи, Товстодубово, Студенок, Стариково, Волфино и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

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Враги обстреляли ряд населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии.

Так, на Купянском направлении пострадали 6 населенных пунктов, на Лиманском – 4 населенных пункта, на Бахмутском – 7, на Авдеевском – 4, на Новопавловском – 3, Запорожском и Херсонском – более 15.

В то же время противники продолжают нести потери в Украине. Так, в Беловодске Луганской области они устроили военный госпиталь в Центральной районной больнице и привезли туда около 120 раненых военнослужащих.

Восполняют потери агрессоры посредством вербовки людей среди заключенных. Так, только за прошедшую неделю в исправительных заведениях Новосибирской области РФ было завербовано до 1 000 наемников.

Тем временем, украинская авиация за сутки четыре раза ударила по районам сосредоточения врага и еще один – по его ЗРК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны вместе поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.