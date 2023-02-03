Взрывы и пожар: в Херсоне ночью шла контрбатарейная борьба
Требует проверки
На протяжении ночи 3 февраля в Херсоне раздавались взрывы.
Местные жители сообщали не только о громких звуках, но и о густом дыме, поднимавшемся над областным центром после возгораний.
По свидетельству местного журналиста Константина Рыженко, в городе ночью шла мощная контрбатарейная борьба, о которой предупреждали еще несколько недель назад.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Константин Риженко
Знайшли помилку в тексті?
Помилка