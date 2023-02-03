Февраль, 03 в 6:12

На протяжении ночи 3 февраля в Херсоне раздавались взрывы.

Местные жители сообщали не только о громких звуках, но и о густом дыме, поднимавшемся над областным центром после возгораний.

По свидетельству местного журналиста Константина Рыженко, в городе ночью шла мощная контрбатарейная борьба, о которой предупреждали еще несколько недель назад.

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