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Факты / Україна

Взрывы и пожар: в Херсоне ночью шла контрбатарейная борьба

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибухи в Херсоні

На протяжении ночи 3 февраля в Херсоне раздавались взрывы.

Местные жители сообщали не только о громких звуках, но и о густом дыме, поднимавшемся над областным центром после возгораний.

По свидетельству местного журналиста Константина Рыженко, в городе ночью шла мощная контрбатарейная борьба, о которой предупреждали еще несколько недель назад.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Константин Риженко

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