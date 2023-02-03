Февраль, 03 в 8:20

3 февраля около 04:30 утра российские войска обстреляли Барвенково в Харьковской области.

В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет.

Их 70-летний отец был госпитализирован с ранениями.

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