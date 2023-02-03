Погибли два брата, их отец – в больнице: РФ обстреляла Барвенково
3 февраля около 04:30 утра российские войска обстреляли Барвенково в Харьковской области.
В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет.
Их 70-летний отец был госпитализирован с ранениями.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Знайшли помилку в тексті?
Помилка