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Факты / Україна

Погибли два брата, их отец – в больнице: РФ обстреляла Барвенково

Татьяна Забожко, редактор ленты
Погибли два брата, их отец – в больнице: РФ обстреляла Барвенково

3 февраля около 04:30 утра российские войска обстреляли Барвенково в Харьковской области.

В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет.

Их 70-летний отец был госпитализирован с ранениями.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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