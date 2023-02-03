Загинули двоє братів, їхній батько – у лікарні: РФ обстріляла Барвінкове

Лютий, 03 в 8:20

3 лютого близько 04:30 ранку російські війська обстріляли місто Барвінкове в Харківській області.

Унаслідок влучання в приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років.

Їхнього 70-річного батька госпіталізували з пораненнями.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов