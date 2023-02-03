Загинули двоє братів, їхній батько – у лікарні: РФ обстріляла Барвінкове
3 лютого близько 04:30 ранку російські війська обстріляли місто Барвінкове в Харківській області.
Унаслідок влучання в приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років.
Їхнього 70-річного батька госпіталізували з пораненнями.
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Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов