Февраль, 03 в 7:02

Накануне украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы успешно отработали боевые задания.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили российский беспилотник типа Мерлин.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления,

три района сосредоточения живой силы,

склад боеприпасов противника.

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области ;

; Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Прасковьевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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